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Morgan Stanley: TCMB'nin faiz indirimi için alanı var

Morgan Stanley: TCMB'nin faiz indirimi için alanı var

Morgan Stanley, politika faizi ve enflasyon düşünüldüğünde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın faiz indirimi için alanı olduğunu söyledi.

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Morgan Stanley ekonomistleri Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın beklenen ve gerçekleşen enflasyonun üzerinde faiz oranının belirleneceği yönündeki açıklamasının mayıs enflasyon verisi ile birlikte faiz indirimleri için alanı olduğuna işaret ettiğini belirtti.

“Yüzde 19 politika faizi ve yüzde 17’nin altında enflasyon faiz indirimi için alan olduğunu gösteriyor” diyen kurum, TCMB başkanının bu haftaki açıklaması haziranda bir faiz indiriminin gündemde olmadığını ve buna karşın yazın sonlarına doğru faiz indirim baskısı, cumhurbaşkanının son açıklamasına paralel olarak yeniden başlayabileceğini söyledi.

Turizm gelirlerinin kura vereceği destekle birlikte yılın üçüncü çeyreğinde faiz indirimlerinin başlayabileceğini belirten Morgan Stanley,“Politika faizinin 2021’de 300 baz puan, 2022’de ise 400 baz puan daha indirilerek %12’ye çekileceğini öngörüyoruz” dedi.

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