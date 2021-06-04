Kısa Çalışma Ödeneği ve İşsizlik ödeneği bugün hesaplarda! Ödemeler başladı

Mayıs ayına ilişkin kısa çalışma ve işsizlik ödeneği ödemeleri banka hesaplarına aktarılıyor. IBAN bilgileri bulunmayanlara PTT üzerinden ödeme yapılacak.

Abone ol

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, mayıs ayına ilişkin Kısa Çalışma ve İşsizlik Ödeneği ödemelerinin 4 Haziran'da hesaplara yatırılacağını duyurmuştu ve ödemeler başladı.

Ödemeler banka hesaplarına yatırılacak. IBAN bilgileri bulunmayan veya hatalı olan vatandaşlara da PTT üzerinden ödeme yapılacak.

Kısa çalışma ödeneği ne zaman bitecek?

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle kısa çalışma başvurusunda bulunan iş yerleri için kısa çalışma ödeneğinin süresinin 30 Haziran 2021'e kadar uzatılmasına ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.