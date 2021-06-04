İBB sosyal yardım başvurusu kartı 2021 sorgulama ekranı

İBB tarafından ihtiyaç sahiplerine verilen sosyal yardım kartı hakkında araştırmalar devam ediyor. Dar gelirli ihtiyaç sahibi kişilere sosyal yardım kartı dağıtılıyor. Peki nedir İBB sosyal yardım kartı, limiti ne kadar ve kimlere İBB yardım kartı verilir?

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İSTANBUL Büyükşehir Belediyesi tarafından dar gelirli vatandaşlara verilen ve limiti 200 lira olan İBB sosyal yardım kartlarını kimler alabilir, nereden alınır, nasıl başvuru yapılır araştırması hergün binlerce vatandaş tarafından araştırılıyor. İşte İBB sosyal kartlar hakkında merak edilenler...

İBB Sosyal Yardım Kartı nedir: iBB sosyal yardım kartı limit sorgulama işlemi İstanbul’da oturan dar gelirli vatandaşların alışveriş ihtiyaçlarını karşılamak için İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından verilen sosyal yardımlardır.

İBB sosyal yardım kartı limit sorgulama işlemi sadece alış veriş sırasında yada alışveriş yapmadan önce market çalışanı kasiyer tarafından yapılmaktadır. Kalan bakiyeyi öğrenmenin başka bir yolu olmadığından alışveriş yapmadan önce sosyal yardım kartında kalan bakiye sorgulayabilirsiniz.

İBB Sosyal Yarım Kartı Nedir

İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından ihtiyaç sahibi ailelerin belirlenerek gıda, süt ve nakit para yardımı yapılarak desteklenmesi uzun yıllardır devam etmektedir. Bir dönem sosyal yardımlar koli olarak yapılmasına karşın İstanbul Belediyesinin aldığı karar ile dar gelirli ihtiyaç sahibi kişilere sosyal yardım kartı dağıtılmaya başlandı.

İstanbul kart olarak adlandırılan sosyal yardım kartı ihtiyaç sahibi kişilerin anlaşmalı marketlerden ihtiyaçlarını dilediği gibi almasını sağlamaktadır. Her yıl bu kartlara eklenen bakiyeleri ihtiyacınıza göre harcayabilirsiniz.

İBB Sosyal Yardım Kartı Limiti Ne Kadar 2021: İBB sosyal kartı limiti her yıl değişmesine karşın kartı ilk aldığınız ay hesabınıza 200 TL yükleme yapılır. İBB sosyal yardım kartı limiti ilk yüklemede 200 TL olmasına karşın devam eden aylarda her ay 50 TL, 100 TL, 125 TL VE 150 TL olacak şekilde yüklenir.

Sosyal yardım kartı limiti belirlenirken hanede yaşayan kişi sayısına göre yardım kartlarına bakiye yüklenir. Yardım kartı size ulaştıktan sonra her ayın 1’inde kartınıza para yüklemesi yapılır. Her ayın başında hesabınıza ödeme yapılmasının yanında Sosyal yardım birimine bağlı ekipleri sizi ziyaret ederek ek ihtiyaçlarını belirlemek ve çocuklarımızın durumunu görmek için ziyaret edebilirler.

Sosyal yarım kartı limiti belirlenirken çocuk sayısı, hane gelir, okuyan çocuk sayısı gibi etkenler kartınıza her ay yüklenecek bakiyenin belirlenmesinde etkilidir.

Ayrıca evinizi ziyaret eden Belediye ekipleri başka ihtiyacınızın olup olmadığını ve gelir durumunda değişiklik olup olmadığına bakacaktır. Ayrıca ihtiyacınız halinde kıyafet desteği, süt desteği gibi ihtiyaçlarınız belirlemektedir.

İstanbul Sosyal Yardım Kartı Bakiyesi Sıfırlanır Mı

İstanbul yardım kartlarına yüklenen bakiyeler kullanılmadığında sıfırlanır mı sorusu bu kartı kullananlar tarafından merak edilmektedir. İBB yardım kartlarına yüklenen bakiyeler kesinlikle sıfırlanmaz. Yardım kartlarına yüklene TL bakiyeleri kartın içinde kalmaktadır.

İBB sosyal Yarım Kartına Ne Kadar Para Yüklenir

İhtiyaç sahibi İstanbullu ailelere verilen sosyal yardım kartlarına yüklenen bakiyelerin belirlenmesinde ailenin ihtiyaç durumu, ailede yaşayan kişi sayısı ve gelir durumuna bağlı olarak değişmektedir. Çocuklu ve yardıma muhtaç ailenin durumu alacağı yardımı belirlemektedir. İstanbul yardım kartlarında şu anlık en fazla ilk etapta 200 TL yatırılmaktadır. Devam eden aylarda ise 50 TL ile 150 TL arasında yardım her ay yapılmaktadır.

İBB Sosyal Yardım Kartı İptal Mi Oldu

Şu an için ibb sosyal yardım kartlarına tl yüklemesi iptal olmamıştır. Belli dönemlerde belli aralıklarda tl yükleme işlemi devam etmektedir. Genelde sosyal yardımların diğer ayağı olan süt dağıtımı için mesaj gönderiliyordu mesaj gelmemesine bağlı olarak süt dağıtımı için mesaj geliyor du mesaj gelmedi iptal mi sorusu merak edilmektedir. Hem süt dağıtımı hemde nakit yardımı şu anlık halen yürürlüktedir ve iptal olmamıştır.

İstanbul Sosyal Yardım Kartı Bakiye Sorgulama

İBB sosyal yardım kartlarına yüklenen bakiyelerin online olarak sorgulanmak yada e-devlet üzerinden incelemek şu an için halen mümkün değildir.