Tunç Şatıroğlu'ndan yatırımcıya flaş altın uyarısı: Altın bir zehir olmasın

Uzun bir yatay hareketin ardından hızla yükselen ve çarşamba günü gramında 530 seviyelerini gören altın durağana geçti. Teknik uzman Tunç Şatıroğlu'ndan yatırımcıya dikkat çeken uyarılar geldi.

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Bir süredir atağa geçen altın fiyatları fren yaptı. Altının gram fiyatı çarşamba günü 530 TL'ye yükseldikten sonra bugün 523 lira seviyelerinde yer alıyor. Çeyrek altın 855 lira, cumhuriyet altını ise 3,411 liradan satılıyor. Piyasalardaki son gelişmeleri değerlendiren teknik uzman Tunç Şatıroğlu önemli tespitlerde bulundu.

Altın fiyatları ne olacak ?

Altın fiyatlarındaki çıkış ons fiyatlarının düşmesiyle sekteye uğradı. Ons altın 1871 dolara kadar geriledi. Teknik uzman Tunç Şatıroğlu, Altın yükselen kanalda devam ediyor. Momentum biraz düştü ancak halen daha 4 saatlik Kaufman ortalaması üzerinde destek buluyor. Düşüşler alım fırsatı olmaya devam ediyor.Altındaki güç kaybı Gümüşü de aşağı çekiyor. Ancak halen yükselen kanal içinde bulunuyor. Kanalın altına geldiği zaman alım fırsatı veriyor.Bu arada altında yüzde birlik dahi olmayan düşüş olduğunda "eyvah altına ne oluyor" diyorsanız, gelip Twitter'dan, Youtube'dan soru sorup "merak etme altın çıkacak" sözünü duymaya çalışıyorsanız kendinize bir iyilik yapın. Kâra geçince altınlarınızı satın bir daha da almayın. Altınınız sağlığınızı bozan bir zehir olmasın." deyin. Rahat edin." İddiasında bulundu.