BIST 1.433
DOLAR 8,66
EURO 10,54
ALTIN 526,61
HABER /  GÜNCEL
ADV Awox hayatın her anında yanınızda
ADV 2-4 Haziran VarVar Fırsatlarını kaçırma!

MSB: Yunanistan'a kaçmaya çalışan 3'ü FETÖ üyesi 4 kişi yakalandı

MSB: Yunanistan'a kaçmaya çalışan 3'ü FETÖ üyesi 4 kişi yakalandı

YUNANİSTAN’a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 4 kişi yakaladı. Milli Savunma Bakanlığı yakalanan şahıslardan 3’ünün FETÖ terör örgütü mensubu olduğunun belirlendiğini açıkladı.

Abone ol

 Milli Savunma Bakanlığı, Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 3'ü FETÖ üyesi 4 kişinin, Edirne'nin İpsala ilçesinde hudut birlikleri tarafından yakalandığını duyurdu.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Hudutlarımızda yasa dışı geçişlere karşı mücadelemiz sürüyor. Edirne'nin İpsala ilçesinde görev yapan hudut kartallarımız, ülkemizden Yunanistan’a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 4 kişiyi yakaladı. Yakalanan şahıslardan 3’ünün FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi" denildi.

ÖNCEKİ HABERLER
İBB sosyal yardım başvurusu kartı 2021 sorgulama ekranı
YPG/PKK'ya muhalif Süryani aktivist Haseke'de kaçırıldı
Hindistan’da Kovid-19 salgınında son 24 saatte 2 bin 713 kişi öldü
Tunç Şatıroğlu'ndan yatırımcıya flaş altın uyarısı: Altın bir zehir olmasın
Mike Pence, Kongre baskınında Donald Trump'ı eleştirdi
Diyarbakır’da organize suç çetesi çökertildi! Örgütü cezaevinden yönetmişler
Karadenizli zekasıyla şaşırttı! Hiç yorulmadan yapıyor Rize'de görenler hayret etti
Borsa İstanbul, bilgi teknolojileri takımına işe alım gerçekleştirecek
MHRS aşı randevusu alma vatandaşlık girişi yapma ekranı
Japonya'dan Tayvan'a 1.24 milyon doz aşı yardımı
Yorumlar