Türk Lirası bir haftada yüzde 2'ye yakın değer kaybetti! İşte nedenleri

Türk Lirası bu hafta yüzde 2'ye yakın değer kaybederken gelişen ülke para birimleri arasında en fazla değer kaybeden para birimi oldu...

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Dolar/TL haftaya 8,55 civarında başladıktan sonra dolardaki kuvvetlenme ve tahvil faizlerindeki yükseliş ile birlikte neredeyse yüzde 2 yükselerek 8,72 seviyesine kadar tırmandı.

10 yıl vadeli ABD Hazine tahvili faizi haftaya yüzde 1,59 seviyesinde başladıktan sonra 3 baz puana yakın yükselerek yüzde 1,62 seviyesinde bulunuyor. Bloomberg Dolar Spot Endeksi ise haftaya 1.118 civarında başladıktan sonra 1.125 seviyesine tırmandı.

Doların kuvvetlenmesi gelişen piyasa para birimlerinin genelinde bir baskı yaratırken en fazla değer kaybeden gelişen ülke para birimi Türk lirası oldu.

Türk lirası hafta başından bu yana yüzde 2,08 değer kaybederken Peru solü yüzde 1,55 düşüşle hafta başından bu yana en fazla değer kaybeden ikinci para birimi oldu. Brezilya reali ise hafta başından bu yana neredeyse yüzde 3 değer kazandı.

Döviz piyasasında gözler cuma günü açıklanacak ADP tarım dışı istihdam verisinde olacak. Verinin beklenenden iyi gelmesi ABD'de ekonominin toparladığına ve parasal desteklerin yakında azaltılabileceğine işaret edebilir. Bu da ABD'de tahvil faizlerinin yükselmesi ve doların kuvvetlenmesi anlamına geliyor.

Erdoğan: Faizleri düşürmemiz şart

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın faiz ile ilgili açıklamaları sonrasında dolar/TL kuru sığ piyasada 8,80 seviyesine tırmandıktan sonra 8,65’e gerilemişti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TRT'de katıldığı yayında gündemdeki gelişmeleri değerlendirmiş, Merkez Bankası Başkanı ile bir görüşme gerçekleştirdiğini ve faiz yükünün düşürülmesinin şart olduğunu söylemişti.

Erdoğan faizlerle ilgili olarak, "Bizim bir defa faizleri düşürmemiz şart, onun için de temmuz-ağustos, buraları bulacağız ki faiz düşmeye başlasın. Çünkü faiz yükünü yatırımların, maliyetlerin üzerinden kaldırırsak, maliyet enflasyonunu tetikleyen faiz olduğu için, orada da bir rahatlama dönemine girmiş olacağız” dedi.

Biden'ın yeni vergi teklifi

Dolardaki kuvvetlenme Biden’ın kurumlar vergisi teklifine rağmen ivmesini korumayı başardı. Bu da teklifin gelişen ülke para birimlerinde bir rahatlama yaratmasını engelledi.

ABD Başkanı Joe Biden, altyapı paketine destek bulabilmek için önemli bir tavizde bulunarak Cumhuriyetçilere asgari kurumlar vergisi oranını yüzde 15 olarak uygulama teklifi götürdü.

Cumhuriyetçiler, Beyaz Saray’ın daha önce Biden’ın 1,7 trilyon dolarlık altyapı planını fonlamak için sunduğu, kurumlar vergisi oranını yüzde 21’den yüzde 28’e çıkarma teklifine sıcak bakmamışlardı.

Yeni teklif, ABD Vergi Dairesi IRS’in yaptırımlarının güçlendirilmesini de içeriyor. Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki Perşembe günü basın brifinginde teklifi doğrularken, Biden’ın yüzde 28 kurumlar vergisi çabalarından “kesinlikle” vazgeçmeyeceğini söyledi.