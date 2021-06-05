Necati Şaşmaz'ın Kadiri tarikatı ayin videosu olay eski eşi ifşa etti
Necati Şaşmaz, iki çocuğunun annesi Nagehan Kaşıkçı'dan boşandı. Eşi Kaşıkçı'nın açtığı boşanma davasındaki iddialar inanılır gibi değil. Dosyaya giren bir tarikat videosu ise çok çarpıcı. Necati Şaşmaz kendini 'Mehdi' olarak mı görüyor? Şaşmaz'ın küçük oğlunun elini Kadiri tarikatın yaşlı başlı müritleri neden öpüyor? İşte ayrıntılar...
Bir çok televizyon kanalında yayınlanan reyting rekortmeni ‘Kurtlar Vadisi' dizisiyle şöhrete kavuşan ve ‘Polat Alemdar' olarak anılan ünlü oyuncu Necati Şaşmaz, bir süredir ayrı olduğu ve kavga ettiği eşi Nagehan Kaşıkçı'dan 17 Mayıs'ta sessiz sedasız boşandı. Nagehan Kaşıkçı'nın 'tarikat' iddiaları ve mahkemeye verdiği görüntüler şok etti. İşte İsmail Saymaz'ın köşesinden çok çarpıcı boşanma hikayesinin satır başları...
Necati Şaşmaz ve Karadenizli bir iş adamının kızı olan Kaşıkçı, Aralık 2012'de dünya evine girmişti. Şaşmaz ile arasında 21 yaş fark olan Kaşıkçı, evlendiğinde üniversitede okuyordu. Daha 19 yaşındaydı.
İki oğulları oldu. A.N., 2013'te, kardeşi Y.E. ise 2017'de doğdu. Kaşıkçı, 2019 yılında İstanbul 2. Aile Mahkemesi'nde boşanma davası açtı. Ayrılığın birden çok gerekçesi vardı. Fakat en kritik olanı, Şaşmaz Ailesi'nin tarikatçılık faaliyetlerine ilişkindi.
Necati Şaşmaz kendini 'Mehdi' olarak görüyor
Necati Şaşmaz'ın babası Abdülkadir Şaşmaz, hali hazırda Harput merkezli Kadiri tarikatının şeyhi. Oğlu da babasının müridi. Eski eşi Kaşıkçı'nın iddiasına göre Necati Şaşmaz, kendisini mehdi görüyor.