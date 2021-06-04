Necati Şaşmaz mehdi olayı nedir eşi Nagehan Kaşıkçı ifşa etti

Kurtlar Vadisi ile ünlenen oyuncu Necati Şaşmaz'ın boşandığı eşi Nagehan Kaşıkçı olay iddialarda bulundu. Nagehan Kaşıkçı Polat Alemdar'ın kendini mehdi olarak, 8 yaşındaki oğlunu da Kadiri tarikatının gelecekteli lideri olarak gördüğünü söyledi. Bu olayın ardından Necati Şaşmaz'ın eşi, babası ve Kadiri tarikatı merak konusu oldu.

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Ekranların fenomen olan dizisi Kurtlar Vadisi'nde Polat Alemdar karakteri ile tanınan Necati Şaşmaz hakkında eski eşi Nagehan Kaşıkçı'nın anlattıkları ve mehdi iddiası olay yarattı. Magazin basınına bomba gibi düşen iddialara göre Necati Şaşmaz kendini mehdi olarak görüyor, babası Abdülkadir Şaşmaz'ın lideri olduğu Kadiri tarikatının müridi olan Necati Şaşmaz'ın 8 yaşındaki oğlu ise bu tarikatın müridleri tarafından ilerdeki lideri olarak görünüyor. Bu olay açıklamaların ardından Necati Şaşmaz'ın hayatı bir kez daha merak edildi. Zikir görüntülerinin de olduğu iddia edilen Necati Şaşmaz aslen nereli, babası Abdülkadir Şaşmaz, annesi ve olaylı boşandığı 2 çocuğunun annesi eski eşi Nagehan Kaşıkçı kimdir?

8 yaşındaki oğlumun elini öpüyorlar: Davada geçen zikir ve mehdi konularını Sözcü'deki köşesine taşıyan İsmail Saymaz, Şaşmaz'ın babası Abbülkadir Şaşmaz'ın Harput merkezli Kadiri tarikatının şeyhi olduğunu ve oyuncunun da babasının müridi olduğunu söyledi. Öte yandan Şaşmaz'ın 8 yaşındaki oğlunu da kendi müridi olarak gördüğü ileri sürüldü. Şaşmaz'ın kendini mehdi olarak gördüğünü söyleyen Kaşıkçı, 8 yaşındaki oğlunun tarikatın gelecekteki lideri olarak kabul edildiğini ve yaşlı müritlerin oğluna "Ağabey" diye seslenerek elini öptüğünü söyledi.

Çocuk gördüklerini anlattı: Saymaz, yazısında tarikat olayının ardından İstanbul 2. Aile Mahkemesi sosyal hizmet uzmanı, psikolog ve pedagogdan yardım alındığını ve 8 yaşındaki çocuğun; babasının kendisini büyük insanların bulunduğu kapalı bir yere götürdüğünü, orada çevresinde büyük insanların toplandığını, insanların birtakım hareketlerde bulunduğunu, bu hareketlere anlam veremediğini, ortama kendi isteği dışında gittiğini, uzun süre kaldığını, çok sıkıldığını ve yorulduğunu, ancak durumu babasına söylemekten korktuğunu, babasının kendisini her aldığında bu ortama yine götürdüğünü söylediğini yazdı.

Heyetin 7 Ağustos 2020'de tamamlayarak mahkemeye sunduğu raporda çocukların anneyle yaşaması önerildi. Görülen boşanma davasında iki çocuğun velayeti de anneye verildi.

Şaşmaz'ın avukatı iddiaları anlattı: Duruşmada Şaşmaz'ın avukatı, zikir görüntüsünü kabul ederken "Tarikat iddiası doğru değildir. Müvekkilin babası kanaat önderidir. Zararlı eylemi yoktur. İslam diniyle ilgili faaliyette bulunmak ve iyi bir insan yetiştirmek ne zamandan beri suç olmuştur" ifadelerini kullandı.

Nagehan Kaşıkçı tarikat olayını anlattı: Çocuklarının tarikat merkezlerine götürülmesine karşı olduğu ve bu durumdan endişeli olduğunu belirten anne Nagehan Kaşıkçı, "Benim oğlum bu tarikatın veliahttı. Ben insanlık dışı birçok uygulamasını gördüğüm, bu tarikata oğullarımın bulaşmasını asla istemiyorum" dedi.

Necati Şaşmaz kimdir: Tam adı Muhammed Necati Şaşmaz olan oyuncu Abdulkadir - Sahil Şaşmaz çiftinin oğludur. Raci Şaşmaz ve Zübeyr Şaşmaz adında iki kardeşi vardır.

Asıl mesleği turizmcilik olan Şaşmaz, ilkokul ve ortaokul eğitimini tamamladıktan sonra üniversite sınavını kazanamayınca önce Kanada'ya sonra ABD'ye gitti. Amerika'da 6 sene kalan Şaşmaz, çalışma ve oturma izni sağlayan yeşil kartı aldı.

Hayatına Türkiye'de devam etme kararı alan Necati Şaşmaz, Ankara'da sigorta acentesi açtı. Çok geçmeden kardeşi Raci Şaşmaz aracılığıyla Osman Sınav'la bir iş görüşmesine oturdu. Kendisine bir yapımın senaryo ekibinde yer alması teklifi geleceği beklentisiyle görüşmeye gitti. Osman Sınav'ın "Bir dizi düşünüyoruz, seni de başrolde düşünüyorum." sözlerine düşünmek istediğini söyleyen Şaşmaz, bir ay sonra teklifi kabul etti.

Hayatını tamamen değiştirdiğini söylediği Kurtlar Vadisi projesine böyle başlayan Necati Şaşmaz; özel hayatının kalmadığını, "Beni sadece Ankara'da ismimle çağırıyorlar, İstanbul'da herkes Polat diyor." sözleriyle dile getirdi.

15 Aralık 1971 doğumlu olan oyuncu Elazığ’da dünyaya geldi. 2012-2021 yılları arasında Nagehan Kaşıkçı ile evli kalan oyuncunun Ali Nadir ve Yusuf Emir adında iki çocuğu bulunuyor.

Oyuncu Kurtlar Vadisi dizisinin yanı sıra, Kurtlar Vadisi Irak, Kurtlar Vadisi Filistin ve Kurtlar Vadisi Vatan filmlerinde de rol aldı.