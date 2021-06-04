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QNB Finansbank'tan KOBİ'lere özel 9 aya kadar anapara ödemesiz işe devam kredisi

QNB Finansbank'tan KOBİ'lere özel 9 aya kadar anapara ödemesiz işe devam kredisi

QNB Finansbank, koronavirüs salgınının KOBİ'ler üzerindeki ekonomik etkilerinin azaltılmasına katkıda bulunmak için hayata geçirdiği "KOBİ İşe Devam Kredisi"ni müşterileriyle buluşturdu.

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Bankadan yapılan açıklamaya göre, salgının başlamasından bu yana, kredi geri ödemelerini 3 ay erteleyen, KGF ve KOSGEB destekli krediler kullandıran QNB Finansbank, yeni dönem "KOBİ İşe Devam Kredi" paketiyle müşterilerini desteklemeyi sürdürüyor.

"KOBİ İşe Devam Kredisi" paketi çerçevesinde KOBİ'ler, 9 aya kadar anapara ödemesiz, 36 aya varan vadelerle yıllık yüzde 16,90'dan başlayan faizlerle taksitli ticari kredi kullanabilecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen QNB Finansbank Bireysel Bankacılık ve KOBİ Bankacılığı Genel Müdür Yardımcısı Erkin Aydın, Kovid-19 sürecinden olumsuz etkilenen reel sektörü desteklemek üzere uygun koşullarda finansman desteği sağlamak üzere İşe Devam Kredisi'ni hayata geçirdiklerini belirtti.

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