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Çin'de yolcu treni demir yolu işçilerine çarptı! 9 kişi öldü

Çin'de yolcu treni demir yolu işçilerine çarptı! 9 kişi öldü

 ÇİN’in Gansu eyaletinde bir yolcu treninin, demir yolu işçilerine çarpması sonucu 9 kişi hayatını kaybetti.

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Çin Komünist Partisinin resmi yayın organlarından Global Times gazetesinin haberine göre tren, Sincan Uygur Özerk Bölgesi’nin başkenti Urumçi’den Cıciang eyaletinin başkenti Hangcou’a giderken yerel saatle 05.19’da Gansu’nun Cinçang kentinde demir yolu işçilerine çarptı.

Edinilen ilk bilgiye göre işçiler, demir yoluna bakım saatleri içinde girdi ve yolcu treninin makinisti işçileri fark etmedi.

Kazada 9 işçi hayatını kaybetti. Olay yerine kurtarma ekipleri sevk edildi.

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