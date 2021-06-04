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PKK'ya bir pençe daha indirildi Milli Savunma Bakanlığı duyurdu

PKK'ya bir pençe daha indirildi Milli Savunma Bakanlığı duyurdu

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyinde devam eden Pençe-Şimşek operasyonunda iki teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

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Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ta terör örgütü PKK'ya karşı başlatılan Pençe-Şimşek operasyonuyla ilgili son dakika gelişmesini duyurdu. 

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada "Pençe-Şimşek operasyonu bölgesinde arama-tarama faaliyetinde bulunan Mehmetçiklerimize ateş açan 2 PKK’lı terörist Kahraman Komandolarımız tarafından etkisiz hale getirildi." denildi.

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