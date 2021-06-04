PKK'ya bir pençe daha indirildi Milli Savunma Bakanlığı duyurdu
Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyinde devam eden Pençe-Şimşek operasyonunda iki teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.Abone ol
Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ta terör örgütü PKK'ya karşı başlatılan Pençe-Şimşek operasyonuyla ilgili son dakika gelişmesini duyurdu.
Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada "Pençe-Şimşek operasyonu bölgesinde arama-tarama faaliyetinde bulunan Mehmetçiklerimize ateş açan 2 PKK’lı terörist Kahraman Komandolarımız tarafından etkisiz hale getirildi." denildi.