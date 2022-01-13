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Mustafa Denizli kötü gidiş sonrası Altay'daki görevinden ayrıldı

Mustafa Denizli kötü gidiş sonrası Altay'daki görevinden ayrıldı

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Altay'ın teknik direktörü Mustafa Denizli, görevinden ayrıldı.

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Spor Toto Süper Lig'de sezona yine teknik direktör ayrılıkları damga vurdu.

Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe'nin yanında birçok Anadolu takımı da çalıştırıcılarıyla yolları ayırdı. Son ayrılık ise İzmir ekibi Altay'da yaşandı.

Altay'ın deneyimli teknik direktörü Mustafa Denizli, görevinden ayrıldı.

Denizli, ayrılığı yazılı açıklama ile duyurdu.

Deneyimli teknik adamın, yayınladığı açıklamada, "Geçtiğimiz nisan ayında göreve çağrıldığım anda her şeyi bir kenara bırakıp, şehrime, yuvama döndüm. Yıl sonunda layık olduğumuz şekilde Süper Lig'e çıkıp mutlulukların en büyüğünü yaşadık. Süper Lig'de bu sezona çok iyi başlayıp mutlu olduk ancak daha sonra aldığımız sonuçlar bizi ve camiamızı çok üzdü. Bu sonuçlar üzerine başkanımızla bir toplantı yaptık. Başkanımız bu şartlarda yola devam etmememin daha uygun olacağını söyledi. Ben 'Karar sizin düşündüğünüzü açıklayın. Önemli olan kulübümüzün iyi olmasıdır gerisi teferruattır.' dedim. 1-2 transfer yapabilirsek, bu durumu aşabileceğimizi belirttim. Benim hayatım bu tür mücadelelerle geçti, bunu da aşabiliriz dediysem de değişen bir şey olmadı. Bir-iki defa daha görüştük ve sonuç değişmedi. Böyle bir ortamda devam edilmesi artık mümkün değil." ifadeleri yer aldı.

"Artık bir açıklama yapma zorunluluğu doğdu. Bu belirsizliklerden camiamızın zarar göreceğini ve uzatmanın gereksiz olduğunu düşünüyorum. Bu benim için inanılmaz zor ama gerekli bir açıklama." ifadelerinin yer aldığı mektup şöyle sürdü:

"Altay'ın büyük Mustafası"
"Futbolculuğumda Altay'ın büyük Mustafası, teknik direktörlük kariyerimde Türkiye'nin Mustafa Hoca'sı olarak görüldüysem bunun sebebi yıllardır yürüdüğüm yolda saklıdır. Bu yol sadece alkış ve başarıların yolu değil...Tökezlediğim oldu, planlarımı gerçekleştiremediğim de oldu...O nedenle kimse benim başarıdan aldığım payı kabul ederken başarısızlıktan alacağım paydan kaçacağımı düşünmesin.

"Üzerime düşeni yapıyorum"
Ben üzerime düşeni yapıyorum ve camiamızın teknik direktörlük görevinden ayrıldığımı üzülerek paylaşıyorum. Bu dönemde beraber görev yaptığım sayım başkan ve yöneticilere, teknik ve idari kadroma, futbolcularıma teşekkürlerimi sunuyorum. Özellikle sporculuk ve teknik direktörlük görevinde bulunduğum süreçte bana destek ve gurur veren büyük Altay’ın büyük taraftarlarına teşekkürlerim sonsuzdur. Altaylı olmak için saha içinde olmaya gerek yok. Destek her yerde vardır. Tribünde, taraftarın yanında, camianın içinde.. İzmirli şairin dediği gibi 'Ayrılık da sevdaya dahildir..."

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