Van'da yoğun kar yağışı: Okullar tatil edildi

Van Valiliği, yoğun kar yağışı nedeniyle okullarda eğitime bir gün süreyle ara verildiğini duyurdu. Açıklamada engelli ve hamile kamu personeline idari izinli olacağı duyuruldu.

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Van'da yoğun kar yağışı nedeniyle ilk ve orta dereceli okullarda eğitim ve öğretime 1 gün ara verildi.

Van Valiliğinden yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Yoğun kar yağışı nedeniyle 14. 01. 2022 Cuma günü ilimiz genelinde ilk ve orta dereceli eğitim öğretime, halk eğitim, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri faaliyetlerine 1 gün süre ile ara verilmiştir. Ayrıca engelli ve hamile kamu personeline idari izin verilmiştir."