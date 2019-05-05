Mustafa Denizli "Hak ettiğimiz bir sonuç aldık"

Spor Toto Süper Lig'in 31'inci haftasında Fenerbahçe'nin deplasmanda Kasımpaşa'yı 3-1 yendiği maçın ardından Kasımpaşa Teknik Direktörü Mustafa Denizli açıklamalarda bulundu.

Denizli, maçın zorlu geçmesini beklediklerini dile getirerek şöyle konuştu:

İyi başlamadığımızı biliyoruz

"Ligin ikinci yarısına iyi başlamadığımızı biliyoruz. Devre arasında yaşadıklarımız olumlu olarak yansımadı. Bu sonucu hak etmedik dediğimiz bir hayli maç var ama bugün için bu ifadeyi kullanamayız. Fenerbahçe bizden daha çok istedi. Biz de pozisyon bulduk ama Fenerbahçe daha çok istekliydi. İsteği ve içinde bulunduğu durum, Fenerbahçe'nin bizi geçmesi için yeterliydi."