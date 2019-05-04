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Dicle nehrine atlayan kadının cansız bedenine ulaşıldı

Diyarbakır'da dün gece saat 23:00 sıralarında tarihi Ongözlü Köprü'den bir kadının atladığı ihbarı üzerine bölgede hava muhalefeti yüzünden ara verilen çalışmalar, sabah saatlerinde devam etti. Elazığ Emniyet Müdürlüğü Su Altı Grup Amirliği dalgıç polisleri tarafından yapılan çalışmalar neticesinde psikolojik sorunları bulunan Saime V. (42) isimli kadının cansız bedeni 10 kilometre mesafedeki Karpuzlu Mahallesi'nde bulundu.

Olay dün gece saat 23.00 sıralarında merkez Sur ilçesi tarihi Ongözlü Köprüde meydana geldi. Görgü tanıklarının iddiasına göre, Same V. isimli kadın bağırarak tarihi Ongözlü Köprü’den Dicle Nehri’ne atladığı ihbarı üzerine bölgeye 112 sağlık, AFAD ve Büyükşehir Belediyesi Sualtı Arama Kurtarma ekibi sevk edildi. Bölgede hava muhalefeti yüzünden ara verilen çalışmalar sabahın ilk ışıklarıyla devam ederken, Elazığ Emniyet Müdürlüğü Su Altı Grup Amirliği'ne bağlı dalgıçlar tarafından yapılan çalışma neticesinde kadının cansız bedeni Sur ilçesine bağlı Karpuzlu Mahallesi mevki'inde bulundu. 

Dalgıç polisler tarafından cesedi sudan çıkarılan kadının Batman Kozluk ilçe nüfusuna kayıtlı olan ve bir süredir psikoloji sorunları bulunan Saime V. (42) olduğu belirlenirken, kadının cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Diyarbakır Eğitim Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

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