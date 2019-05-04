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Tanju Çolak'tan Fatih Terim'e Burak Yılmaz tepkisi

Daha önce Galatasaray forması giyen Tanju Çolak, yarın oynanacak derbiyle ilgili konuşurken ''Ben sorarım o zaman Fatih Terim'e 'neden Diagne de Burak Yılmaz değil?

Derbi maçların havasının daha farklı olduğuna dikkat çeken Ahmet Dursun, "Derbiler çok güzel maçlar. O duyguları daha önce tattık. Havaları başka geçiyor. Şöyle bir şey var, lige baktığımız zaman Başakşehir'in çok puan kaybetmesi aynı zamanda Galatasaray, burada puan farkını kapatıp, öne geçip avantajlı olabilirdi ama Galatasaray'ın da aynı şekilde puan kaybettiği yerde Beşiktaş'ın atak yapması yarışı bu hale getirdi. Şimdi derbi maçı var. Kazanan tarafın bana göre şampiyon olma ihtimali yüzde 99. Çünkü; Galatasaray'ın Başakşehir ile maçı var.

Eğer Galatasaray yenerse şampiyon olur diye düşünüyorum. Eğer Beşiktaş yenerse, Galatasaray'ın da Başakşehir'e karşı kazanacağına inanıyorum. Değişik matematiksel hesaplar var. Beşiktaş'ın şampiyon olma durumu çok daha yüksek gibi geliyor. Deplasmanda Galatasaray'a karşı daha rahat oynayacak. Her iki takım da kazanmak zorunda. Beşiktaş'ın son haftalarda yakaladığı moral, motivasyon var. Sürekli kazandığı maçlar var. Kadro olarak baktığımız zaman da oyunu değiştirip, sonuca gidebilecek oyuncular daha fazla olduğundan dolayı Beşiktaş kazanır diye düşünüyorum ve inşallah öyle umuyorum" diye konuştu.

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