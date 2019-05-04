Adana'da yolcu otobüsü şarampole devrildi: 2 ölü, 29 yaralı
ADANA'da Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolu çıkışında yolcu otobüsünün şarampole devrilmesi sonucu 2 kişi öldü, 29 kişi yaralandı.
Şanlıurfa'dan Mersin'e giden M.A. yönetimindeki 63 BB 553 plakalı Astor Turizm firmasına ait yolcu otobüsü, Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolu'nun Dr. Sadık Ahmet Bulvarı çıkışında yoldan çıkarak şarampole devrildi. Kazayı gören vatandaşlar durumu sağlık, polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay mahalline gelen itfaiye ve can-kur ekipleri otobüs içerisinde sıkışan yaralıları kurtararak ambulansa bindirdi.