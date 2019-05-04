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Leke 4. bölüm 2. fragmanı

Leke dizisi 4. yeni bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Leke 4. yeni bölümüyle 7 Mayıs 2019 Salı akşamı Kanal D'de olacak. Leke'nin bu hafta yayınlanacak son bölümünde neler yaşanacak?

Leke 4. yeni bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Leke'nin yeni bölümünde neler olacak? Leke 7 Mayıs 2019 Salı akşamı Kanal D'de...

Dizi; yetiştirme yurdunda büyümüş hukuk öğrencisi Yasemin ve iş hayatında başarılı olan ancak özel hayatında kadınlara mesafeli ve güvensiz olan Cem'in saf ve temiz aşklarını konu alıyor.

Aynı zamanda bir organizasyon şirketinde çalışan, hayatını işitme engelli erkek kardeşine adayan Yasemin karakterine dizide güzel oyuncu Melis Sezen hayat veriyor.

Geçmişte ailesinin parçalanmasına tanık olan, atlatamadığı bu travma nedeniyle kadınlarla arasında mesafe olan Cem'i ise başarılı oyuncu Burak Sevinç canlandırıyor.

Kalbi kırık ve yaralı iki ruhun eşsiz aşk hikayesini anlatan Leke, izleyiciyi büyülü bir yolculuğa çıkarıyor.

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