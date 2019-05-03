MEDYA

Çukur 64. bölüm fragmanı: 2. sezon 31. bölüm

Çukur dizisi 64. yeni bölüm (2. sezon 31. bölüm) fragmanı yayınlandı. Çukur 64. yeni bölümüyle 6 Mayıs 2019 Pazartesi akşamı Show TV'de olacak. Çukur'un bu hafta yayınlanacak son bölümünde neler yaşanacak?

Çukur 64. yeni bölüm (2. sezon 31. bölüm) fragmanı yayınlandı. Çukur'un yeni bölümünde neler olacak? Çukur 6 Mayıs 2019 Pazartesi akşamı Show TV'de...

İstanbul’un en belalı mahallerinden Çukur’un kontrolü Koçova ailesinin elindedir. Koçovalıların Çukur’u yönetirken en önemli kuralları da uyuşturucuya asla izin vermemeleridir. Ancak gözünü bu mahalleye dikmiş ve bu yasağı kırmaya hazırlanan yeni bir grubun ortaya çıkması ile mevcut düzen bozulur. Tam Koçovalıları pes ettirdiklerini düşündüklerinde, ailenin küçük oğlu Yamaç yıllar önce bambaşka bir hayat kurmak için arkasında bıraktığı Çukur’a geri dönecek ve yeni bir dönem başlayacaktır.

Yamaç yıllar önce Çukur’u ve ailesini arkasında bırakarak yarınını düşünmediği bir hayata dalmıştır. Karşısına en az kendisi kadar hesapsız, yaralı ve tehlikeli ama bir o kadar da güzel bir genç kadın olan Sena çıkınca sonsuz aşkı bulduğuna inanır. 'Ölene kadar mutlu' olmak üzere bir araya gelen bu genç çiftin hayatına Çukur’un ve Yamaç’ın ailesinin yeniden girmesi ile hiçbir şey artık hayalini kurdukları gibi olmayacaktır.

Yamaç’ın Çukur’daki geleceği ve Sena’nın geçmişi ortak bir hayat kurmalarına izin verecek midir?

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar
SON DAKİKA HABERLERİ
Hatay'da yanan otomobilde erkek cesedi bulundu
Hatay'da yanan otomobilde erkek cesedi bulundu
Vladimir Putin ile ABD Başkanı Donald Trump'tan kritik görüşme
Vladimir Putin ile ABD Başkanı Donald Trump'tan kritik görüşme
Suruç Ovası'na sezonun ilk suyu verildi
Suruç Ovası'na sezonun ilk suyu verildi
Erzurum'da dereye düşen küçük Asra boğuldu
Erzurum'da dereye düşen küçük Asra boğuldu
Mehmet Barlas İnternethaber serüvenini anlattı
Mehmet Barlas İnternethaber serüvenini anlattı
Sarallar'a operasyon: 19 gözaltı
Sarallar'a operasyon: 19 gözaltı
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Zalim İstanbul 6. bölüm 2. fragmanı
Zalim İstanbul 6. bölüm 2. fragmanı
Milli ana muharebe tankı ALTAY görücüye çıktı
Milli ana muharebe tankı ALTAY görücüye çıktı
Yasak Elma 44. bölüm fragmanı
Yasak Elma 44. bölüm fragmanı
Tokat'ta yolcu otobüsü devrildi 7 ölü 30 yaralı
Tokat'ta yolcu otobüsü devrildi 7 ölü 30 yaralı
Adana'da pompalı tüfekli ters yön kavgası 4 yaralı
Adana'da pompalı tüfekli ters yön kavgası 4 yaralı
Erkenci Kuş 40. bölüm 3. fragmanı
Erkenci Kuş 40. bölüm 3. fragmanı
Ümit Erdim'in 'Deli Dana' dansı sosyal medyada olay oldu
Ümit Erdim'in 'Deli Dana' dansı sosyal medyada olay oldu
Taşköprü Minibüsçüler Kooperatif Başkanı, silahlı saldırıda öldü
Taşköprü Minibüsçüler Kooperatif Başkanı, silahlı saldırıda öldü