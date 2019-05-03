Tokat'ta yolcu otobüsü devrildi 7 ölü 30 yaralı
TOKAT’ın Reşadiye ilçesinde taziyeden dönenleri taşıyan otobüsün devrilmesi sonucu meydana gelen kazada ölü sayısı 7’ye yükseldi. Yaralı sayısı da 30 olarak açıklandı.
TOKAT'ın Reşadiye ilçesinde taziyeden dönenleri taşıyan otobüsün devrilmesi sonucu 7 kişi öldü, 30 kişi yaralandı.
Tokat Valisi Ozan Balcı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Güvendik köyünden taziyeden dönenleri taşıyan otobüsün devrildiğini belirtti.
Üzücü bir kaza yaşandığını dile getiren Balcı, "Kazada tespitlerimize göre 7 kişi öldü, 30 da yaralımız var. Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı, yaralananlara acil şifalar diliyorum" ifadesini kullandı.