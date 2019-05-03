Milli ana muharebe tankı ALTAY görücüye çıktı

Türkiye'nin milli ana muharebe tankı ALTAY, seri üretime yönelik ilk konfigürasyonuyla '14'üncü Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı'nda (IDEF'19) boy gösterdi.

ALTAY tankının seri üretim sürecindeki ilk konfigürasyonu olan T1, Türkiye'nin zırhlı kara aracı üreticilerinden BMC tarafından ilk kez '14. Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı'nda (IDEF'19) sergilendi.