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Eypio konsere geç kalınca hem yuhalandı hem de ıslıklandı

Son zamanlarda yaptığı şarkılarla gündemde yer alarak kendini sevdiren sanatçı Eypio, Bilecik'te vereceği konsere 1 buçuk saat geç kalınca hem yuhalandı hem de ıslıklandı.

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi tarafından Bahar Şenlikleri kapsamında üniversitenin konser alanında dün gece saat 21.00'de konseri olan Eypio mahlaslı Abdurrahim Akça, 22.30'da sahneye çıkınca binlerce kişi tarafından hem yuhalandı hem de ıslıklandı. Organizasyon şirketi tarafından Eypio'nun geldiği ve konserin başlamasına az kaldığı söylenmesine rağmen binlerce kişi isyan etti. En son çare olarak 'Eypio sizinle görüntülü konuşmak istiyor. Arıyoruz ama görüntülü konuşmada ne olur yuhalamayın' denmesine rağmen binlerce kişi tekrar yuhalayınca, görüntülü arama da yapılamadı. Sahneye 22.30'da çıkan Eypio, binlerce kişi tarafından protesto edilince özür dileyerek, "Çevirmeye takıldık" dedi.

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