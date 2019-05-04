GÜNCEL

18'lik İranlı golcü Allahyar Sayyadmanesh Fenerbahçe'de

İran medyasının haberine göre, Fenerbahçe İstiklal’in forveti Allahyar Sayyadmanesh’i 1 milyon dolar bonservis ücretiyle transfer etti.

Gelecek sezon şampiyonluğa oynayacak güçlü bir kadro kurmanın hesaplarını yapan Fenerbahçe'den sürpriz bir transfer hamlesi geldi.İran basınında yer alan habere göre; Fenerbahçe, İstiklal’in 18 yaşındaki  forvet oyuncusu Allahyar Sayyadmanesh’i 5 yıllığına transfer etti. Allahyar Sayyadmanesh, The Guardian tarafından hazırlanan “2001 Doğumlu Dünyanın En Yetenekli 60 Futbolcusu” listesinde yer alıyor.

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar
SON DAKİKA HABERLERİ
Osmaniye'de sınıfta porno film izleyen öğretmen gözaltına alındı
Osmaniye'de sınıfta porno film izleyen öğretmen gözaltına alındı
Yeni Citroen Berlingo'dan cazip teklif
Yeni Citroen Berlingo'dan cazip teklif
Mansur Yavaş'tan kritik atama BELKO'ya İYİ Partili ismi getirdi
Mansur Yavaş'tan kritik atama BELKO'ya İYİ Partili ismi getirdi
18'lik İranlı golcü Allahyar Sayyadmanesh Fenerbahçe'de
18'lik İranlı golcü Allahyar Sayyadmanesh Fenerbahçe'de
Almanlar duyurdu! Galatasaray'dan Ribery bombası
Almanlar duyurdu! Galatasaray'dan Ribery bombası
Teröre ağır darbe! 127 kişi teslim oldu
Teröre ağır darbe! 127 kişi teslim oldu
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Cinayet zanlısı Çanakkale’de yakalandı
Cinayet zanlısı Çanakkale’de yakalandı
Pitonla gösteri yapıyordu saniyeler sonrası korkunç!
Pitonla gösteri yapıyordu saniyeler sonrası korkunç!
Diyanet 2019 Ramazan Mardin İmsakiyesi iftar sahur imsak vakitleri
Diyanet 2019 Ramazan Mardin İmsakiyesi iftar sahur imsak vakitleri
Eypio konsere geç kalınca hem yuhalandı hem de ıslıklandı
Eypio konsere geç kalınca hem yuhalandı hem de ıslıklandı
Adana'da yolcu otobüsü şarampole devrildi: 2 ölü, 29 yaralı
Adana'da yolcu otobüsü şarampole devrildi: 2 ölü, 29 yaralı
2019 Ramazan İmsakiyesi Diyanet Manisa imsak vakitleri
2019 Ramazan İmsakiyesi Diyanet Manisa imsak vakitleri
Konya'da işçi servisi kaza yaptı 1 ölü çok sayıda yaralı var
Konya'da işçi servisi kaza yaptı 1 ölü çok sayıda yaralı var
Diyanet İmsakiyesi 2019 Ramazan Malatya imsak saatleri
Diyanet İmsakiyesi 2019 Ramazan Malatya imsak saatleri