18'lik İranlı golcü Allahyar Sayyadmanesh Fenerbahçe'de

Gelecek sezon şampiyonluğa oynayacak güçlü bir kadro kurmanın hesaplarını yapan Fenerbahçe'den sürpriz bir transfer hamlesi geldi.İran basınında yer alan habere göre; Fenerbahçe, İstiklal’in 18 yaşındaki forvet oyuncusu Allahyar Sayyadmanesh’i 5 yıllığına transfer etti. Allahyar Sayyadmanesh, The Guardian tarafından hazırlanan “2001 Doğumlu Dünyanın En Yetenekli 60 Futbolcusu” listesinde yer alıyor.