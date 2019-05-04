Cinayet zanlısı Çanakkale’de yakalandı

Aydın'a bağlı Söke ilçesinde 2014 yılında otogarda meydana gelen silahlı çatışmada bir kişi hayatını kaybetti. Olayın ardından cinayet zanlısı Cevat Bademkıran firar etti. Kardeşi Halis Bademkıran'a ait kimlik bilgilerine kullanarak İzmir ve Çanakkale'nin Gökçeada ve Ayvacık ilçelerinde saklanan Cevat Bademkıran yakayı Gelibolu'da ele verdi.

Gelibolu ilçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekiplerin kent merkezindeki uygulamaları sırasında şüpheli hareketlerde bulunan Cevat Bademkıran yapılan inceleme sonrası yakalandı. Polisler tarafından gözaltına alınan Cevat Bademkıran, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.