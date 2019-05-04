Bilecik'te çöplük yangını

Alınan bilgiye göre, Karaçay mevkisindeki Bilecik Belediyesine ait çöplükte, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangın, Bilecik Belediyesi ve Orman İşletme Müdürlüğüne air itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucunda kontrol altına alınırken, kentin bazı mahalleleri çıkan dumandan etkilendi.

Yangını, Bilecik Belediyesine ait 2 itfaiye aracı, 2 Orman İşletme Müdürlüğüne ait arazöz ve 2 su tankeriyle yaklaşık 3 saatlik çalışmanın ardından söndürürken, yangınla ilgili soğutma çalışmalarının devam ettiği bildirildi.