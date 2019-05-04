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Bursa'da bıçaklı kavga kamerada

Bursa'da alacak-verecek meselesi yüzenden çıkan kavgada bir kişinin bıçakla yaralanması güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, 2 Mayıs Perşembe günü Osmangazi'ye bağlı İntizam Mahallesi Tabak Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, H.İ.C.K. ve M.Ç. arasında alacak-verecek meselesi yüzünden tartışma çıktı. Münakaşanın kavgaya dönüşmesinin ardından H.İ.C.K. bıçakla yaralandı. Yaralı şahıs 112 ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. M.Ç. ise güven timleri tarafından gözaltına alındı. Şüpheli adliyeye sevk edilirken, kavga ve bıçaklama anı güvenlik kamerasına yansıdı. 

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