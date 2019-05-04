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Ergin Ataman'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a EuroLeague daveti

CNN TÜRK'te Hafta Sonu programında Hakan Çelik'in konuğu olan Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman, 17 Mayıs'ta İspanya'da gerçekleşecek olan Fenerbahçe-Anadolu Efes Turkish Airlines EuroLeague 2019 Final Four maçına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve tüm siyasi liderleri davet etti.

CNN TÜRK'te Hakan Çelik'e konuşan Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman, "Türkiye'nin tanıtımına maazzam bir katkı veriyoruz. İspanya'daki salon 15-16 bin kişilik bir salon. Orada yarıdan fazla Türk olacak. Tabii ki çoğunluğu Fenerbahçeli taraftarlar olacak. Onlar oraya gelemeye alışkınlar. Önceden biletlerini alıyorlar ama bizim de 1-2 bin taraftarımız olacak. Yani 7-8 bin Türk olacak. Spora destek veren, basketbolu seven Sayın Cumhurbaşkanımızı da diğer siyasi parti liderlerimizi de orada görebilsek. Ben buradan kendisini davet ediyorum. Spor bakanımız zaten bizimle olacağını söyledi. Orada bir gövde gösterisi yapalım. Türkiye sadece dışarıdan gösterildiği gibi sürekli kaotik ortamlar yaşayan bir ülke değil. Evet sorunlarımız var ama her ülkenin sorunları var. Bizim güzel olaylarımız da var" ifadelerini kullandı.

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