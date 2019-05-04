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Eklenme Tarihi:
04.05.2019 16:28
Kar altında kalan minare ve ev gözden kayboldu
Antalya'da görülmemiş yoğunlukta kar
0
Kar altında kalan minare ve ev gözden kayboldu
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