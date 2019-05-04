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Kar altında kalan minare ve ev gözden kayboldu

Antalya'da görülmemiş yoğunlukta kar

Kar altında kalan minare ve ev gözden kayboldu

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