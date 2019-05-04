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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Hakkari'de

Çukurca Foto Safari ve Doğa Sporları Festivali"ne katılmak üzere kente geldi.

Yüksekova ilçesindeki Selahaddin Eyyubi Havalimanı'nda yetkililer tarafından karşılanan Bakan Soylu, ardından çarşı merkezinde esnafı ziyaret etti. Sohbet ettiği esnafın sorun ve taleplerini dinleyen Soylu, etrafını saran çocuklara oyuncak dağıttı. Daha sonra "2. Çukurca Foto Safari ve Doğa Sporları Festivali"ne katılmak üzere Çukurca ilçesine hareket eden Soylu'ya, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan ve bazı gazeteciler eşlik etti.

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