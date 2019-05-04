DÜNYA

Pitonla gösteri sonu oldu İşte ölüm anı

Rusya'nın Dağıstan bölgesinde yılanla gösteri yapan bir adam, seyircilerin gözü önünde piton tarafından boğularak öldürüldü İşte saniye saniye ölüm anı

Rusya'da bir sirkte yılanla gösteri yapan adam, yılanın boynuna doladıktan sonra yere düştü. Seyirciler önce adamın yere düşmesinin gösterisinin bir parçası sandı ama korkunç gerçek daha sonra anlaşıldı. Adamın bir süre hareketsiz kalması sonrası arkadaşları koşup adamın boynunu yılandan kurtardılar.Hiçbir şekilde tepki vermeyen adamın öldüğü belirtildi.

Görüntüler ise sosyal medyada izlenme rekoru kırdı. Görüntülere yorum yapan bir sosyal medya kullanıcısı, "Şov uğruna pisi pisine hayatını kaybetti." yorumunu yaptı.

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