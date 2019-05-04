Kerimcan Durmaz'dan özür videosu Dikkat çeken detay
Kerimcan Durmaz, sosyal medya hesabı İnstagram'dan paylaştığı mastürbasyon videosuyla birçok kişiden tepki almıştı. Durmaz, gelen eleştireler karşısında bir açıklama daha yapmak zorunda kaldı.
Geçtiğimiz hafta uçakta mastürbasyon yaptığı videosunu sosyal medya hesabı Instagram'dan paylaşan Kerimcan Durmaz'dan özür videosu geldi.
Fenomen Kerimcan Durmaz’ın sosyal medya hesabından uçak tuvaletindeki mastürbasyon görüntülerini içeren videosu sızdı. Kerimcan Durmaz bu görüntülerin kendisine ait olmadığına dair bir açıklama yapmıştı. Az önce paylaştığı videoda ise 'Herkesten özür diliyorum. Daha dikkatli olmalıydım' dedi
İşte Durmaz'ın o videosu