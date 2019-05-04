Kerimcan Durmaz'dan özür videosu Dikkat çeken detay

Geçtiğimiz hafta uçakta mastürbasyon yaptığı videosunu sosyal medya hesabı Instagram'dan paylaşan Kerimcan Durmaz'dan özür videosu geldi.

Fenomen Kerimcan Durmaz’ın sosyal medya hesabından uçak tuvaletindeki mastürbasyon görüntülerini içeren videosu sızdı. Kerimcan Durmaz bu görüntülerin kendisine ait olmadığına dair bir açıklama yapmıştı. Az önce paylaştığı videoda ise 'Herkesten özür diliyorum. Daha dikkatli olmalıydım' dedi

İşte Durmaz'ın o videosu