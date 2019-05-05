Kim Milyoner Olmak İster'de geceye damga vuran soru!

Kim Milyoner Olmak İster yeni bölümüyle seyircisinin karşısına çıktı. En çok izlenilen yarışma programı olan ve her bölümde farklı farklı sorularla bilgi tazeleyen Kim Milyoner Olmak İster’in bu bölümünde ‘Abdala kar yağıyor demişler şeklinde başlayan atasözünün devamı nasıldır? sorusu bölüme damga vurdu. Seyirciler, Abdala kar yağıyor demişler şeklinde başlayan atasözünün devamı nasıldır olduğunu merak etmeye başladı. İşte Kim Milyoner Olmak İster’de sorulan sorunun yanıı…

Abdala kar yağıyor demişler şeklinde başlayan atasözünün devamı nasıldır?

CEVAP: D) Titremeye hazırım demiş