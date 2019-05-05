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Fatih Kısaparmak'ın eşi Şebnem Kısaparmak'ı gözyaşlarına boğan olay!

Kanal D'de yayınlanan 2. Sayfa programına konuk olan Şebnem Kısaparmak, eşi Fatih Kısaparmak ve oğluyla ilgili yaşanan olayları anlatırken canlı yayında gözyaşlarına hakim olamadı.

Bir zamanların en çok konuşulan isimlerindendi Şebnem Kısaparmak... Müzisyen eşi Fatih Kısaparmak'la parmakla gösterilen bir evlilikleri olan Kısaparmak, geçtiğimiz gün 2. sayfa programının canlı yayın konuğu oldu. Şebnem Kısaparmak, eşi Fatih Kısaparmak'ın geçirdiği kalp krizi sonrasında nasıl ölümden döndüğünü anlattı.

Şebnem Kısaparmak, o süreçte yaşadıklarını anlatırken gözyaşlarına boğuldu. Fatih Kısaparmak'ın ölümle burun buruna geldiğini ve elektroşokla hayata döndüğünü, büyük oğlunun kaza geçirdiğini açıkladı. İşte Kısaparmak'ın açıklamalarından satırbaşları:  "Biz Fatih'in kalp krizi geçirdiğini paylaşmadık paylaşılacak bir şey değil çünkü Allah'a çok şükür şuan çok çok çok iyi. Herhangi bir sıkıntımız yok. Gerçekten biz son bir kaç senedir çok kötü şeylerle imtihan edildik. Önce büyük oğlumun başına çok büyük bir kaza geldi. 

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