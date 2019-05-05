Reynmen müstehcen videosuyla tepki çeken Kerimcan Durmaz'ı tiye aldı

Derdim Olsun şarkısıyla adından söz ettiren Reynmen, cinsel organını gösteren Kerimcan Durmaz'ın özür açıklamsını tiye aldı.

"HERKESTEN ÖZÜR DİLİYORUM"

Kerimcan Durmaz'ın uçak tuvaletinde çektiği müstehcen videoyu, Instagram hesabından paylaşması büyük tepki toplamıştı. Kerimcan Durmaz, sosyal medyadan yayınladığı videoda, "Öncelikle beni takip eden, başta ailem olmak üzere bütün küçük kardeşlerimden, büyüklerimden ve böyle bir şeyi izlemek zorunda kalan herkesten çok özür diliyorum." ifadelerini kullandı.

GÖNDERMEDE BULUNDU

Sosyal medyada milyonlarca takipçisi olan Reynmen'den ise Durmaz'ın bu açıklamasına tepki gecikmedi. Ünlü fenomen, kısa bir videoyla Kerimcan Durmaz'a göndermede bulundu.