BIST 1.374
DOLAR 8,29
EURO 10,02
ALTIN 474,48
MAGAZİN

Müge Anlı Yıldız Tilbe'nin şarkısını okuduğu videosuyla rekora koşuyor

Müge Anlı, Yıldız Tilbe'nin 'Çabuk Olalım Aşkım' şarkısını okudu. Ünlü ismin paylaştığı paylaştığı video 1 saatte 395 bin görüntülenmeye ulaşarak adeta rekora koşuyor.

Sosyal medyaya hızlı bir giriş yapan ve kısa sürede Instagram'da 1,8 milyon takipçiye ulaşan Müge Anlı, birbirinden eğlenceli paylaşımlar yapmaya devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde 'Vurgun' şarkısını söyleyen Müge Anlı sesiyle beğeni toplamıştı. Ünlü sunucu son olarak Yıldız Tilbe'nin 'Çabuk Olalım Aşkım' isimli şarkısını söyledi.

Şarkı söylediği anların videosunu Instagram hesabından sevenlerinin beğenisine sunan Müge Anlı, "Sayfamı açtığım ilk günden bu yana iltifatlarınızla beni çok mutlu ettiniz. Her birinize ayrı ayrı teşekkür ederim. Madem 'Başka yok mu?' diyorsunuz, o halde bir şarkı da Yıldız Tilbe'den gelsin ve kalbinde sevgiye yer açabilen herkese gitsin" dedi.

Sitene Ekle
Etiketler
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Doğu Perinçek, Erdoğan gibi meydan okudu: "Topunuz gelin!"
Osmaniye'de geri dönüşüm fabrikasında yangın çıktı
Doğu Perinçek'e göre Doğu Türkistan'da zulüm yokmuş!
Doğu Perinçek Ahmet Davutoğlu'na mal varlığı ile cevap verdi!
Komandolar teröristlerin inine girdi çift girişli mağara tahrip edildi o anlar kamerada
İstanbul'da kucağında çalıntı televizyonla denetimde polise yakalandı
Vebitcoin'in 'Baron' lakaplı CEO'sunun 'dansözlü' görüntüleri olay oldu! Paraları böyle saçmış
Perinçek'in duası: "Allah Türkiye'yi Akşener ve Kılıçdaroğlu'nun eline düşürmesin!"
Meme kanserine yakalanan Şimal saçlarını kazıdı
Aleyna Tilki'nin intihar yanıtından çok dudakları gündem oldu
Yorumlar