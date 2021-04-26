Müge Anlı, Yıldız Tilbe'nin 'Çabuk Olalım Aşkım' şarkısını okudu. Ünlü ismin paylaştığı paylaştığı video 1 saatte 395 bin görüntülenmeye ulaşarak adeta rekora koşuyor.

Sosyal medyaya hızlı bir giriş yapan ve kısa sürede Instagram'da 1,8 milyon takipçiye ulaşan Müge Anlı, birbirinden eğlenceli paylaşımlar yapmaya devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde 'Vurgun' şarkısını söyleyen Müge Anlı sesiyle beğeni toplamıştı. Ünlü sunucu son olarak Yıldız Tilbe'nin 'Çabuk Olalım Aşkım' isimli şarkısını söyledi.

Şarkı söylediği anların videosunu Instagram hesabından sevenlerinin beğenisine sunan Müge Anlı, "Sayfamı açtığım ilk günden bu yana iltifatlarınızla beni çok mutlu ettiniz. Her birinize ayrı ayrı teşekkür ederim. Madem 'Başka yok mu?' diyorsunuz, o halde bir şarkı da Yıldız Tilbe'den gelsin ve kalbinde sevgiye yer açabilen herkese gitsin" dedi.