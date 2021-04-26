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Doğu Perinçek, Erdoğan gibi meydan okudu: "Topunuz gelin!"

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek Hadi Özışık'ın konuğu oldu!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın o meşhur konuşması var ya... onun kadar olmasa da Vatan Partisi lideri Doğu Perinçek, Ahmet Davutoğlu'na, Kemal Kılıçdaroğlu'na, Meral Akşener'e ve Ali Babacan'a adeta meydan okudu: "Ahmet Davutoğlu alsın yanına herkesi gelsin konuşalım" dedi... Doğu Perinçek'in Uygur Türkleri ile ilgili de söylediği çok şey var. Ama Davutoğlu'nun o sözleri... Tayyip Erdoğan'la ticari ilişkileri var sözleri için ağır konuştu... 

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