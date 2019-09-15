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MSB duyurdu... S-400'lerin ikinci batarya malzemelerinin intikali tamamlandı

Milli Savunma Bakanlığı, 27 Ağustos'ta başlayan S-400 Uzun Menzilli Bölge Hava ve Füze Savunma Sisteminin ikinci batarya malzemelerinin Mürted Hava Meydan'na intikalinin bugün tamamlandığını duyurdu.

Milli Savunma Bakanlığı'nın (MSB) internet sitesinden, "S-400 Uzun Menzilli Bölge Hava ve Füze Savunma Sisteminin İkinci Batarya Malzemelerinin İntikali Tamamlandı" başlığıyla yapılan açıklamada, "Türkiye’nin hava ve füze savunma ihtiyacının karşılanmasına yönelik S-400 Uzun Menzilli Bölge Hava ve Füze Savunma Sisteminin tedarik sözleşmesi 11 Nisan 2017’de Rusya Federasyonu ile imzalanmış, sözleşme kapsamında S-400 Uzun Menzilli Bölge Hava ve Füze Savunma Sisteminin birinci batarya malzemelerinin intikali 12-25 Temmuz 2019 tarihleri arasında tamamlanmıştı.S-400 Uzun Menzilli Bölge Hava ve Füze Savunma Sisteminin ikinci batarya malzemelerinin Mürted Hava Meydanı/Ankara’ya intikaline de 27 Ağustos 2019’da başlanmış ve bugün tamamlanmıştır. Sistemin kurulum çalışmaları ve kullanıcı personelin eğitimleri devam etmektedir. Sistemin Nisan 2020’de faal hale getirilmesi planlanmaktadır." denildi.

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