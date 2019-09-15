MSB duyurdu... S-400'lerin ikinci batarya malzemelerinin intikali tamamlandı

Milli Savunma Bakanlığı, 27 Ağustos'ta başlayan S-400 Uzun Menzilli Bölge Hava ve Füze Savunma Sisteminin ikinci batarya malzemelerinin Mürted Hava Meydan'na intikalinin bugün tamamlandığını duyurdu.
Milli Savunma Bakanlığı'nın (MSB) internet sitesinden, "S-400 Uzun Menzilli Bölge Hava ve Füze Savunma Sisteminin İkinci Batarya Malzemelerinin İntikali Tamamlandı" başlığıyla yapılan açıklamada, "Türkiye’nin hava ve füze savunma ihtiyacının karşılanmasına yönelik S-400 Uzun Menzilli Bölge Hava ve Füze Savunma Sisteminin tedarik sözleşmesi 11 Nisan 2017’de Rusya Federasyonu ile imzalanmış, sözleşme kapsamında S-400 Uzun Menzilli Bölge Hava ve Füze Savunma Sisteminin birinci batarya malzemelerinin intikali 12-25 Temmuz 2019 tarihleri arasında tamamlanmıştı.S-400 Uzun Menzilli Bölge Hava ve Füze Savunma Sisteminin ikinci batarya malzemelerinin Mürted Hava Meydanı/Ankara’ya intikaline de 27 Ağustos 2019’da başlanmış ve bugün tamamlanmıştır. Sistemin kurulum çalışmaları ve kullanıcı personelin eğitimleri devam etmektedir. Sistemin Nisan 2020’de faal hale getirilmesi planlanmaktadır." denildi.
27 Ağustos 2019 tarihinde başlayan S-400 Uzun Menzilli Bölge Hava ve Füze Savunma Sisteminin ikinci batarya malzemelerinin Mürted Hava Meydanı/Ankara’ya intikali bugün tamamlandı.https://t.co/IVallLRku7#MSB #TSK pic.twitter.com/3ei6VZh3KQ— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) September 15, 2019