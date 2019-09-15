Konya'da gözaltına alınan FETÖ'nün mahrem abisi polise zor anlar yaşattı

ByLock kullanıcısı da olduğu belirlenen Mustafa Şahin A, polis ekiplerince Tokat'ın Zile ilçesinde yakalandı. Gözaltına alındığı evde, polisi karşısında görünce oturduğu yerden kalkmamak için direnen ve konuşmayan şüpheli, sağlık kontrolü için getirildiği hastanede de polis ekiplerine zor anlar yaşattı.

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