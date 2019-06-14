MPİ 13 Haziran Süper Loto çekiliş sonuçları

13 Haziran MPİ Süper Loto çekiliş sonuçları belli oldu. Milli Piyango İdaresi tarafından noter huzurunda 608. hafta çekilişi yapılan 13 Haziran Süper Loto çekiliş sonuçları için heyecanlı bekleyiş sona erdi ve tam 22.527.637,15 TL tek numaraya isabet etti.

Süper Loto 13 Haziran çekiliş sonuçları belli oldu. Milli Piyango İdaresi (MPİ) tarafından gerçekleştirilen Süper Loto çekilişi her hafta Perşembe günleri saat 21.15'te yapılıyor. Süper Loto çekiliş www.mpi.gov.tr adresi üzerinden canlı yayınlanıyor. Yaklaşık 15 - 20 dakika içerisinde ikramiye bilgileri ile birlikte Süper Loto çekiliş sonuçları MPİ'nin resmi sitesinde ilan ediliyor. İşte 13 Haziran Süper Loto çekiliş sonuçları...

MPİ 13 HAZİRAN SÜPER LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI: 14 - 18 - 20 - 38 - 41 - 50

Büyük İkramiye Kazanan İl/ İlçe: TEKİRDAĞ / MURATLI



6 Bilen Kişi Sayısı 1 Kişi Başına Düşen İkramiye 22.527.637,15 TL