Kesin korunacak hassas alan ilan edildi! Adana'da görenler hayran kaldı: Milyonlarca var
ADANA’nın Karataş ilçesindeki Akyatan Lagünü içerisinde bulunan ’Nergis Adası’ barındırdığı milyonlarca nergisle görsel şölen sunuyor.
Karataş ilçesinde bulunan ve onlarca türden binlerce kuşa ev sahipliği yapan Akyatan Lagünü, göçmen kuşların Türkiye'deki en önemli dinlenme ve beslenme yerleri arasında yer alıyor.
’Kesin korunacak hassas alan’ olarak tescil edilen lagün içerisinde ise sadece tekneyle gidilen Nergis Adası, görenleri kendisine hayran bırakıyor.
İlkbaharı müjdeleyen mis kokulu nergis çiçekleriyle bezeli gizemli adaya tekneyle 20 dakikada gidilebiliyor.
Adanın keşfedilmesinden sonra lagünün çevresinde oturan vatandaşlar ocak ve şubat aylarında çiçekleri görmek için adaya gidiyor.