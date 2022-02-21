BIST 2.043
DOLAR 13,63
EURO 15,48
ALTIN 830,99

Kesin korunacak hassas alan ilan edildi! Adana'da görenler hayran kaldı: Milyonlarca var

Kesin korunacak hassas alan ilan edildi! Adana'da görenler hayran kaldı: Milyonlarca var

ADANA’nın Karataş ilçesindeki Akyatan Lagünü içerisinde bulunan ’Nergis Adası’ barındırdığı milyonlarca nergisle görsel şölen sunuyor.

Kesin korunacak hassas alan ilan edildi! Adana'da görenler hayran kaldı: Milyonlarca var

Karataş ilçesinde bulunan ve onlarca türden binlerce kuşa ev sahipliği yapan Akyatan Lagünü, göçmen kuşların Türkiye'deki en önemli dinlenme ve beslenme yerleri arasında yer alıyor. 

114
Kesin korunacak hassas alan ilan edildi! Adana'da görenler hayran kaldı: Milyonlarca var

’Kesin korunacak hassas alan’ olarak tescil edilen lagün içerisinde ise sadece tekneyle gidilen Nergis Adası, görenleri kendisine hayran bırakıyor.

214
Kesin korunacak hassas alan ilan edildi! Adana'da görenler hayran kaldı: Milyonlarca var

İlkbaharı müjdeleyen mis kokulu nergis çiçekleriyle bezeli gizemli adaya tekneyle 20 dakikada gidilebiliyor.

314
Kesin korunacak hassas alan ilan edildi! Adana'da görenler hayran kaldı: Milyonlarca var

Adanın keşfedilmesinden sonra lagünün çevresinde oturan vatandaşlar ocak ve şubat aylarında çiçekleri görmek için adaya gidiyor.

414