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Milan yeni hocasını duyurdu

Anadolu Ajansı
Milan yeni hocasını duyurdu

Milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'nun da forma giydiği İtalya Birinci Ligi (Serie A) ekibi Milan'da teknik direktörlüğe Marco Giampaolo'yu getirildi.

Milan'da geçen ayın sonunda görevinden ayrılan teknik direktör Gennaro Gattuso'nun yerine gelen isim belli oldu.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, 51 yaşındaki İtalyan teknik adam Marco Giampaolo ile 2+1 bir yıllık sözleşme imzalandı.

Son 3 sezondur Sampdoria'yı çalıştıran Giampaolo, 2004'te başladığı kariyerinde Ascoli, Cagliari, Siena, Catania, Cesena, Brescia, Cremonese ve Empoli kulüplerinde de görev yaptı.

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