İşte Fenerbahçe'nin Max Kruse'a yaptığı teklif

Fenerbahçe Sportif Direktörü Damien Comolli, dün Almanya'ya gitti ve Max Kruse'a teklifini yaptı.

Fenerbahçe Sportif Direktörü Damien Comolli dün sabah saatlerinde Max Kruse ile son görüşmeyi yapmak için Frankfurt'a uçtu. Fransız sportif direktörün, 31 yaşındaki santrforun kesin kararını öğrenmek için Almanya'ya gittiği, burada yapacağı görüşmenin ardından Fenerbahçe- Kruse ilişkisinin hangi boyutta ilerleyeceği kararının verileceği kaydedildi.

Comolli dün Kruse ile ilk kez bir araya geldi. Tarafların bugün bir kez daha görüşerek son noktayı koyacağı belirtildi.

Frankfurt en ciddi rakip

Sabah'ın haberine göre; Comolli'nin Almanya'ya gittiği gün, Sport Bild gazetesi, Kruse'un Eintracht Frankfurt'a transfer olmak üzere olduğunu yazdı. Haberde birçok kulüpten teklif alan Kruse'un Frankfurt'a yakın olduğu belirtildi. Tüm bu bilgilerin dışında haberin altındaki not hayli dikkat çekiciydi. Golcü futbolcunun yaptığı görüşmelerde takımlardan yıllık 6 milyon Euro talep ettiği ancak Bundesliga ekibinin en çok kazanan oyuncusunun 2 milyon Euro yıllık ücretle Ante Rebic olduğu kaydedildi.

3 yıllık kontrat ve yıllık 3 milyon Euro

Luka Jovic'i 60 milyon Euro karşılığında Real Madrid'e satan Eintracht Frankfurt, bir santrfor arıyor. Ancak Frankfurt genelde genç oyuncuları tercih ediyor. Kruse'a nasıl baktıkları konusu halen bir muamma. Öte yandan golcü futbolcuya gelen teklifler arasında mali anlamda en değerli olan Fenerbahçe'nin teklifi. Sarı-lacivertliler, 3 yıllık kontrat ve yıllık 3 milyon Euro önerdi.

Kruse olmazsa Kalinic

Fenerbahçe yönetimi Max Kruse transferinin gerçekleşmeme ihtimaline karşılık alternatifleri hazırda tutuyor. Sarı-lacivertlilerin Atletico Madrid'in Hırvat golcüsü Nikola Kalinic ile temas halinde olduğu, oyuncunun durumuyla ilgili bilgi aldığı kaydedildi. F.Bahçe, 31 yaşındaki futbolcu için Atletico'ya 1 yıllık kiralama teklifinde bulunacak. İspanyol ekibine geçtiğimiz sezon transfer olan Kalinic, kulübün gelecek planlarında yer almıyor. Fenerbahçe oyuncuyu 1 yıl kiralayıp sözleşmeye satın alma opsiyonu koydurmak istiyor. Kalinic Türkiye'de oynamaya sıcak bakıyor. Kruse transferinin durumuna göre bu konuda görüşmeler hızlandırılacak.