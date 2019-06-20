Rıza Çalımbay'dan Fener'e müjde

Demir Grup Sivasspor teknik direktör Rıza Çalımbay, "Kulübün menfaatleri için Emre Kılınç'ın transferine izin veririm" dedi.

Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, kulübün transfer girişimleri hakkında TRT SPOR'a açıklamalarda bulundu.

Demir Grup Sivasspor teknik direktör Rıza Çalımbay, "Onu herkes söyledi. Başkan da söyledi. Kulübün menfaatleri için Emre Kılınç'ın transferine izin veririm" dedi.

TRT SPOR'a konuşan tecrübeli teknik adam, Eren Derdiyok, Alper Potuk ve Mustapha Yatabare'ye teklifte bulunduklarını söyledi.

Çalımbay, 12 futbolcuyu transfer etmek istedikleri bilgisini de verdi.

Bilindiği gibi Fenerbahçe, Emre Kılınç transferini bitirmek istiyor.