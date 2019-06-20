Juan Mata'dan Fenerbahçe'ye kötü haber
Anadolu Ajansı
Fenerbahçe'nin transfer gündeminde yer alan Juan Mata, Manchester United ile sözleşmesini iki yıl daha uzattı.
İngiltere Premier Lig ekibi Manchester United, Fenerbahçe'nin peşinde olduğu İspanyol futbolcusu Juan Mata'nın sözleşmesini 2 yıllığına uzattı.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, kontratının süresi ay sonunda tamamlanacak 31 yaşındaki orta saha oyuncusu ile 2+1 yıllık sözleşme imzalandı.
Profesyonel kariyerine Real Madrid'in B takımı Castilla'da başlayan Mata, daha sonra Valencia ve Chelsea kulüplerinde oynadı.
Manchester United'ın 2014'ün ocak ayında transfer ettiği Mata, İspanya Milli Takımı formasını 41 kez giydi.