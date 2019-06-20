Fenerbahçe'ye Belçikalı stoper

Fenerbahçe, Belçika Ligi'nden Royal Antwerp forması giyen 26 yaşındaki Belçikalı stoper Dino Arslanagic ile anlaştı.

Spor Toto Süper Lig'de 2018-2019 sezonunu 46 puanla 6. sırada tamamlayan ve gelecek sezona iddialı bir kadroyla başlamak isteyen Fenerbahçe'de, teknik direktör Ersun Yanal'ın raporu doğrultusunda transfer çalışmaları sürüyor. Sarı lacivertli kulüp 4 yıllık anlaşmaya vardığı Murat Sağlam'ın ardından bir transferi daha tamamladı.

Bu doğrultuda Belçika Ligi'nden Royal Antwerp forması giyen 26 yaşındaki Belçikalı stoper Dino Arslanagic ile anlaştı. 26 yaşındaki oyuncu, 2 1 yıllık sözleşme konusunda sarı lacivertliler ile anlaşmaya vardı.