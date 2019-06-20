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Fatih Terim onay verdi: Tam aradığım golcü hemen alın

Fatih Terim onay verdi: Tam aradığım golcü hemen alın

Galatasaray'ın transfer etmek istediği Meksikalı oyuncu Chicharito’ya teknik direktör Fatih Terim olumlu rapor verdi.

Yeni sezona yeni bir golcü ile girmeyi planlayan Galatasaray, listeye aldığı Chicharito lakaplı Javier Hernandez'i renklerine bağlamak için şartları zorluyor.

Sarı-kırmızılılarda ikinci başkan Abdurrahim Albayrak önceki akşam Meksikalı santrforun menajeriyle masaya oturarak teklifini sundu. Chicharito'ya sezon başına 3 milyon Euro'dan 2+1 yıllık sözleşme öneren Albayrak, menajerin olumlu tavrı sonrası düğmeye bastı. 

Aslan, İngiliz kulübüyle pazarlıklara başlayacak
Sabah'ın aktardığı habere göre; West Ham'la bir yıl sözleşmesi kalan 31 yaşındaki golcü için bonservis ödemek istemeyen Aslan, İngiliz kulübüyle pazarlıklara başlayacak.

Terim onay verdi
Geçen sezon devre arasında gelen Diagne ve Mitroglou'nun üstünü çizen teknik direktör Fatih Terim'in de Chicharito'ya olumlu rapor verdiği öğrenildi. Meksikalı yıldız için, "Aradığım tipte santrfor" yorumunu yapan Terim'in, "Çok yönlü bir oyuncu. Hücum hattında hem tek forvet hem de forvet arkasında oynatabilirim" dediği öğrenildi.

Diagne'nin parasıyla Chicharito
Bu arada Diagne'yi 15 milyon Euro'ya Suudi Arabistan'a satıp boşluğunu Chicharito ile doldurmayı planlayan sarı-kırmızılılar, alternatif forvet olarak Kostas Mitroglou yerine de Çaykur Rizespor'dan Vedat Muriç'i düşünüyor. Medipol Başakşehir'in serbest bırakması halinde Mevlüt Erdinç de Aslan'ın üçüncü golcüsü olabilir.

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