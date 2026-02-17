Mike Tyson yine maça çıkacak! Rakibi bile belli oldu

Ağır sıklet efsanesi Mike Tyson ve kariyerini namağlup tamamlayan Floyd Mayweather Jr., Nisan ayında Kongo'da düzenlenecek özel bir organizasyonda karşı karşıya gelecek.

Boks dünyasında heyecan yaratan bir gelişme yaşandı. Mike Tyson ile Floyd Mayweather Jr.'ın Nisan ayında Kongo'da karşı karşıya geleceği açıklandı.

Ağır sıklet efsanesi Mike Tyson ile kariyerini namağlup tamamlayan Floyd Mayweather Jr., özel bir organizasyon kapsamında Kongo'da ringe çıkacak.

Mücadelenin gösteri maçı formatında olması beklenirken, organizasyonun detaylarına ilişkin resmi açıklamanın önümüzdeki günlerde yapılacağı bildirildi.

Boks tarihinin en dikkat çeken isimlerinden ikisinin karşı karşıya gelecek olması, spor kamuoyunda büyük yankı uyandırdı.

Tyson'ın gücü ile Mayweather'ın savunma ve hız üstünlüğünün nasıl bir tablo ortaya çıkaracağı şimdiden merak konusu oldu.