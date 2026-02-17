İran ile ABD arasındaki müzakerelerin ikinci turu tamamlandı! Arakçi: Ana prensiplerde anlaştık

Cenevre'de yapılan ve yaklaşık üç buçuk saat süren İran-ABD arasındaki görüşmelerin ardından ilk açıklama İran'dan geldi. İran Dışişleri Bakanı Arakçi, ABD ile "ana prensiplerde" anlaşmaya vardıklarını duyurdu. Arakçi "Üzerinde çalışılması gereken konular hala var" dedi.

İran ile ABD arasında Umman'ın aracılığındaki nükleer müzakerelerin ikinci turu bugün İsviçre'nin Cenevre kentinde gerçekleşti. Görüşmeler kapsamında İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi ve ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff ayrı ayrı Umman Dışişleri Bakanı Bedr bin Hamed el-Busaidi ile bir araya geldi.

Daha sonra ABD ile İran tarafları bir araya gelirken görüşmede, İran'ı Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, ABD’yi ise Başkan Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff ve damadı Jared Kushner temsil etti.

Görüşmenin ardından ilk açıklama İran Dışişleri Bakanı Arakçi'den geldi. Arakçi ABD ile "ana prensiplerde" anlaşmaya vardıklarını duyurdu. Arakçi "Üzerinde çalışılması gereken konular hala var" diye ekledi.

Ne olmuştu?

İsrail ve ABD'nin Haziran 2025'te İran'a yönelik saldırılarıyla kesintiye uğrayan İran-ABD arasındaki nükleer müzakereler, başta Türkiye olmak üzere bölge ülkelerinin girişimleri ve Umman'ın arabuluculuğunda yeniden canlandırılmıştı.

Taraflar, 6 Şubat'ta Umman'da dolaylı müzakereler için bir araya gelmiş ve temasların sürdürülmesi konusunda mutabakata varmıştı.

Umman'ın başkenti Maskat'ta gerçekleştirilen görüşmelerde heyetler aynı mekanda ancak ayrı salonlarda bulunmuş, mesajlar Ummanlı yetkililer aracılığıyla iletilmişti.

Maskat'taki ilk turda taraflar, bir anlaşmaya varamasalar da müzakere kanallarının açık tutulması ve teknik düzeyde çalışmaların başlatılması konusunda uzlaşmıştı. Görüşmelerde özellikle İran'ın uranyum zenginleştirme oranı ve yüksek düzeyde zenginleştirilmiş uranyum stokunun durumu başlıkları öne çıkmıştı.