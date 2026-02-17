Juventus'a 5'lik darbe! Aslan, İtalyan devini paramparça etti

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turu ilk maçında Galatasaray sahasında Juventus'u 5-2 mağlup etti.

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turu ilk maçında temsilcimiz Galatasaray sahasında İtalyan devi Juventus'u konuk etti. RAMS Park'ta oynanan karşılaşmayı sarı-kırmızılılar 5-2 kazandı.

Galatasaray'a galibiyeti getiren golleri 15. dakikada Gabriel Sara, 49 ve 75. dakikalarda Noa Lang, 60. dakikada Davinson Sanchez ile 86. dakikada Sacha Boey kaydetti. Juventus'un gollerini 16 ve 32. dakikalarda Teum Koopmeiners attı.

Juventus'ta 68. dakikada Juan Cabal ikinci sarıdan kırmızı kart görerek oyundan atıldı.

Bu sonucun ardından Galatasaray tur için önemli bir avantaj elde etti. Karşılaşmanın rövanşı 25 Şubat Çarşamba günü saat 23.00'te İtalya'da oynanacak.

Galatasaray 5 - 2 Juventus

90'Son düdük geldi ve Galatasaray sahadan 5-2 galip ayrıldı.

90'Maçın sonunda en az 2 dakika daha oynanacak.

86'GOOOOOLLLLL! Galatasaray, Sacha Boey'in golüyle skoru 5-2 yaptı.

75'GOOOOOLLL! Galatasaray, Noa Lang'ın golüyle skoru 4-2 yaptı. Juventus ceza sahasında yoğun pres sonucu topu alan Osimhen topa sadece dokunarak Lang'a bıraktı. Lang'ın kale önünde yaptığı vuruşta top ağlara gitti.

68'Juventus'ta Juan Cabal, ikinci sarıdan kırmızı kart görerek oyundan atıldı.

60'GOOOLLL! Galatasaray, Davinson Sanchez'in golüyle 3-2 öne geçti. Sara kullandığı köşe vuruşunda içeri ortaladı. Ceza sahasında Sanchez'in vuruşunda top ağlara gitti.

60'Barış Alper sağ kanattan ceza sahasına girerken çizgi üstünde yerde kaldı. Galatasaray kritik noktadan serbest vuruş kullanacak.

49'GGOOOOOLLLLLL! Galatasaray, Noa Lang'ın golüyle 2-2 beraberliği yakaladı. Barış Alper'in ceza sahasının sağından yaptığı vuruşta top kaleciden döndü. Dönen topa kale önünde vuruşunu yapan Lang, skoru eşitledi.

49'GGOOOOOLLLLLL! Galatasaray, Noa Lang'ın golüyle 2-2 beraberliği yakaladı.

46'Mücadelede ikinci yarı başladı.

45'Karşılaşmanın ilk yarısı sona erdi.

45'İlk yarının sonuna en az 3 dakika ilave edildi.

38'Kenan'ın pasında ceza sahasının sağında topla buluşan Conceiçao'nun vuruşunda top üstten dışarı çıktı.

32'GOL! Juventus, Teun Koopmeiners'in golüyle 2-1 öne geçti. McKennie'nin pasında ceza yayının sağından içeri giren Koopmeiners beklemeden vuruşunu yaptı. Koopmeiners'in şutunda top ağlara gitti.

30'Sara sol kanattan içeri ortaladı. Ceza sahasında Osimhen'in kafa vuruşunda top kalecide kaldı.

25'Bu dakikalarda her iki takım da karşılıklı top kayıpları yaşıyor.

16'GOL! Juventus, Koopmeiners'in golüyle 1-1 beraberliği yakaladı. Cambiaso sol çaprazdan ceza sahasına ortaladı. Kale önünde Kalulu'nun kafa vuruşunda top Uğurcan'dan döndü. Dönen topa sadece dokunan Koopmeiners topu ağlara gönderdi.

15'GOOOOOOLLLLL! Galatasaray, Gabriel Sara'nın golüyle 1-0 öne geçti. Juventuslu oyuncuların kendi ceza sahasında yaptıkları hatalı pas sonucu topu alan Osimhen, Torreira'ya bıraktı. Torreira'nın pasında top savunmadan döndü. Dönen topa gelişine vuran Sara, ağları havalandırdı.

6'Yunus ceza yayının gerisinden kaleyi düşündü. Yunus'un şutunda top yandan dışarı çıktı.

1'İlk düdük geldi ve zorlu mücadale başladı.

Galatasaray-Juventus ilk 11'ler

Galatasaray: Uğurcan, Sallai, Sanchez, Abdülkerim, Jakobs, Torreira, Sara, Barış Alper, Yunus, Lang, Osimhen

Juventus: Di Gregorio, Bremer, Kelly, Cambiaso, Kalulu, Locatelli, Koopmeiners, Conceiçao, Kenan, Thuram, McKennie