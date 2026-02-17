BIST 14.227
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Etiyopya'dan İsrail'e mesajı verdi!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed ile ortak basın toplantısında önemli açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Etiyopya'ya geldi. Burada kameralar karşısına geçen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Etiyopya Başbakanı ile ortak basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde;

Etiyopya bizim kardeş ülkemiz. Enerji, maden, tarımdaki ilişkilerimizi görüştük. Türkiye, Etiyopya'da en büyük yatırım yapan ikinci ülke.

ETİYOPYA'DAN İSRAİL'E MESAJI VERDİ

Biz bölge sorunlarına bölge ülkelerinin çözüm üretmesine inanıyoruz. İsrail'in Somaliland'i tanımasının ne Somali'ye ne de bölgeye bir faydasının olduğuna inanmıyorum.

İstikrara kavuşmasıyla birlikte Afrika Boynuzu'nun ekonomik fırsatlarıyla dikkatleri üzerine çekmesine hiçbir engel görmüyoruz.

